"Краснодар" отказался от услуг экс-игрока "Спартака"

Агенты защитника "Вероны" Сальваторе Боккетти предлагали его услуги "Краснодару".

Как сообщает журналист Вячеслав Короткин, краснодарский клуб отказался от подписания игрока, так как в составе уже есть 8 легионеров.

Отмечается, что 33-летний Боккетти хочет покинуть "Верону" из-за нехватки игровой практики. Скорее всего, игрок отправится в аренду в "Пескару".

Боккетти известен в России по своим выступлениям за "Рубин" (2010-2012) и "Спартак" (2013-2019).

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