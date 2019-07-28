"Краснодар" отказался покупать Шюррле

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле мог перейти в "Краснодар", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, представитель футболиста предлагал услуги своего клиента краснодарцам, но клуб отказался от его трансфера. Ожидается, что в ближайшее время немец перейдет в "Спартак". Также им интересовался "Локомотив".

В минувшем сезоне 28-летний Шюррле выступал за "Фулхэм" на правах аренды, провел за клуб 25 матчей и забил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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