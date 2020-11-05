"Краснодар" отказался покупать защитника сборной России в последний день трансферного окна

Защитник грозненского "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов в октябре был близок к переходу в "Краснодар", сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, краснодарский клуб отказался от приобретения игрока в последний день трансферного окна, хотя клубы договорились о трансфере за три миллиона евро. Самому Семенову "Краснодар" предложил контракт на 2,5 года с зарплатой 1,5 миллиона евро в год.

31-летний Семенов выступает за "Ахмат" с 2014 года. Всего он провел за грозненский клуб 204 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. За сборную России сыграл 20 матчей.

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