"Краснодар" отказался продавать Куэву за 6 миллионов евро

Теги краснодаркристиан куэва

"Краснодар" отказался продавать Куэву за 6 миллионов евро

Полузащитник Кристиан Куэва не будет уходить из "Краснодара" в зимнее трансферное окно.

Российский клуб уже 3 раза отказывал "Индепендьенте". Аргентинцы предлагали за игрока 6 миллионов евро. 

Краснодарский клуб отказал, так как хочет получить за игрока 8 миллионов евро. Аргентинский клуб не готов платить столько.

"Краснодар" с 33 баллами занимает 2 место турнирной таблицы. Куэва участвовал в 15 матчах в РПЛ.

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