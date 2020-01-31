"Краснодар" отклонил предложение "Рубина" по своему воспитаннику

"Рубин" пытался подписать полузащитника "Краснодара" Даниила Уткина, сообщают российские СМИ.

В трансфере 20-летнего футболиста был лично заинтересован новый главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий.

"Рубин" провёл переговоры с "Краснодаром" об аренде хавбека, но получил отказ.

Уткин является воспитанником "быков", в текущем сезоне он провёл 19 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Рыночная стоимость игрока - 2 миллиона евро.

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