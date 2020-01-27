"Краснодар" отменил товарищеский матч с китайским клубом

"Краснодар" не будет проводить товарищеский матч с китайским клубом из города Ухань, который является эпицентром вспышки смертельного коронавируса.

"Расписание сборов составлялось задолго до их начала. Сейчас идет его коррекция", - сообщили "Чемпионату" в пресс-службе краснодарского клуба.

Таким образом, "Краснодар" на испанском сборе проведет только три матча. Первый матч "быки" проведут 2 февраля против шведского "Мальме". Затем команду ожидают поединки с чешской "Викторией Пльзень" (7 февраля), норвежским "Мьендаленом" (также 7 февраля) и китайским "Уханем" (10 февраля).

После 19 туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание клуба от лидирующего "Зенита" составляет 10 очков.

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