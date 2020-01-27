"Краснодар" отменил товарищеский матч с китайским клубом
"Краснодар" не будет проводить товарищеский матч с китайским клубом из города Ухань, который является эпицентром вспышки смертельного коронавируса.
"Расписание сборов составлялось задолго до их начала. Сейчас идет его коррекция", - сообщили "Чемпионату" в пресс-службе краснодарского клуба.
Таким образом, "Краснодар" на испанском сборе проведет только три матча. Первый матч "быки" проведут 2 февраля против шведского "Мальме". Затем команду ожидают поединки с чешской "Викторией Пльзень" (7 февраля), норвежским "Мьендаленом" (также 7 февраля) и китайским "Уханем" (10 февраля).
После 19 туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание клуба от лидирующего "Зенита" составляет 10 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15