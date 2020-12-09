"Краснодар" отобрал очки у "Челси" в Лондоне

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"Краснодар" отобрал очки у "Челси" в Лондоне

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Челси" и "Краснодар" сыграли вничью со счетом 1:1. В середине первого тайма счет открыл Реми Кабелла, но через несколько минут равновесие восстановил Жоржиньо.

"Челси" вышел в плей-офф Лиги Чемпионов, а "Краснодар" продолжит выступления в плей-офф Лиги Европы.

"Челси" Англия – "Краснодар" Россия - 1:1 (1:1)
Голы: Кабелла, 24 - 0:1, Жоржиньо, 28 (с пенальти) - 1:1

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Эмерсон, Кристенсен, Аспиликуэта, Ковачич (Канте, 74), Гилмор, Хавертц (Вернер, 74), Жоржиньо, Анджорин (Жиру, 80), Абрахам.

"Краснодар": Городов, Рамирес, Смольников, Мартынович, Панталеао (Сорокин, 74), Классон, Ольссон (Камболов, 80), Вильена, Кабелла (Сулейманов, 80), Вандерсон (Чернов, 80), Берг (Марков, 90).

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