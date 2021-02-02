"Краснодар" отправил нападающего в аренду в датский клуб

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"Краснодар" отправил нападающего в аренду в датский клуб

Форвард "Краснодара" Герман Онугха продолжит карьеру в Дании.

"Быки" отдали 24-летнего футболиста "Вайле" в аренду с опцией выкупа.

Рыночная стоимость нападающего оценивается в 700 тысяч евро.

Первую часть сезона 2020/21 Онугха провёл в "Тамбове", сыграл 13 матчей и забил 6 голов.

Не пропустите: "Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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