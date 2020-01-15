"Краснодар" отправил своего хавбека в аренду в МЛС

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"Краснодар" отправил своего хавбека в аренду в МЛС

Хавбек "Краснодара" Юнес Намли стал игроком "Колорадо Рэпидс".

Сообщается, что американский клуб арендовал 25-летнего футболиста до декабря 2021 года.

"Краснодар" приобрел Намли летом 2019 года. За это время датчанин забил один гол и отдал один ассист в 18 играх.

Отметим, что в минувшем сезоне МЛС "Колорадо Рэпидс" финишировал на 9-й позиции в Западной конференции.

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