"Краснодар" отправил Уткина в аренду в "Ахмат"
Фото сайт "Краснодара"
"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Даниила Уткина в "Ахмат".
21-летний футболист присоединился к грозненскому клубу на правах аренды до конца следующего сезона.
Ранее сообщалось, что трансфер воспитанника "быков" станет частью сделки по форварду Владимиру Ильину.
Уткин сыграл за основную команду "Краснодара" 64 матча, в которых забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
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