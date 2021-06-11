"Краснодар" отправил Уткина в аренду в "Ахмат"

Фото сайт "Краснодара"

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Даниила Уткина в "Ахмат".

21-летний футболист присоединился к грозненскому клубу на правах аренды до конца следующего сезона.

Ранее сообщалось, что трансфер воспитанника "быков" станет частью сделки по форварду Владимиру Ильину.

Уткин сыграл за основную команду "Краснодара" 64 матча, в которых забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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