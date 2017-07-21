"Краснодар" отправил в аренду Комличенко

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"Краснодар" отправил в аренду Комличенко

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда Николая Комличенко в "Младу-Болеслав".

Чешский клуб арендовал 22-летнего россиянина на один год. По данным СМИ, в соглашении прописано право выкупа следующим летом.

Комличенко является воспитанником "Краснодара". В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за "Слован Либерец". 

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