"Краснодар" отправил в дубль одного из самых талантливых воспитанников клуба

Теги краснодариван игнатьев

"Краснодар" отправил в дубль одного из самых талантливых воспитанников клуба

"Краснодар" отправил в дубль одного из самых талантливых воспитанников клуба - форварда Ивана Игнатьева.

Как сообщают российские СМИ, такое решение руководства "быков" обусловлено отказом футболиста подписать новый пятилетний контракт.

Из-за этого перспективный нападающий пропустил воскресную игру против "Спартака" в рамках 18-го тура РПЛ.

20-летний Игнатьев в текущем сезоне сыграл за "Краснодар" 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Краснодар" является лидером РПЛ по попаданиям в каркас ворот. | http://soccernews.ru

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Опубликована символическая сборная 18-го тура РПЛ по версии InStat

Опубликована символическая сборная 18-го тура РПЛ по версии InStat

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