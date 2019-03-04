"Краснодар" отправил в дубль одного из самых талантливых воспитанников клуба - форварда Ивана Игнатьева.

Как сообщают российские СМИ, такое решение руководства "быков" обусловлено отказом футболиста подписать новый пятилетний контракт.

Из-за этого перспективный нападающий пропустил воскресную игру против "Спартака" в рамках 18-го тура РПЛ.

20-летний Игнатьев в текущем сезоне сыграл за "Краснодар" 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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