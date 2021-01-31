"Краснодар" отправился на сбор в Испанию

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"Краснодар" отправился на сбор в Испанию

Пресс-служба "Краснодара" в официальном Twitter сообщила, что команда отправилась на учебно-тренировочный сбор в испанскую Марбелью.

"Второй сбор начинается сегодня в Испании. Вылетаем туда с хорошим настроением", - говорится в сообщении.

Сбор продлится до 11 февраля. Затем команда вернется в Россию для заключительного этапа подготовки к матчам 1/16 финала Лиги Европы против загребского "Динамо".

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