"Краснодар" отправился в Швейцарию на матч Лиги Европы с "Базелем"

"Краснодар" в своём официальном твиттере сообщил о вылете команды в Швейцарию на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Базеля".

"Летим в Швейцарию с приземлением на французской земле. EuroAirport, встречай "быков" через несколько часов", - говорится в публикации клуба в микроблоге.

Напомним, что матч "Базель" - "Краснодар" состоится в четверг, 19 сентября, в 19:55 по московскому времени.

Также стоит отметить, что "быки" входят в лидирующую тройку чемпионата России. Они делят первое место с "Зенитом" и "Ростовом".

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