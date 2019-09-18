"Краснодар" отправился в Швейцарию на матч Лиги Европы с "Базелем"
"Краснодар" в своём официальном твиттере сообщил о вылете команды в Швейцарию на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Базеля".
"Летим в Швейцарию с приземлением на французской земле. EuroAirport, встречай "быков" через несколько часов", - говорится в публикации клуба в микроблоге.
Летим в Швейцарию с приземлением на французской земле— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 18 сентября 2019 г.
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✈️ EuroAirport, встречай «быков» через несколько часов
⠀#БазельКраснодар #ЛЕ #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/VIjkWZzMJN
Напомним, что матч "Базель" - "Краснодар" состоится в четверг, 19 сентября, в 19:55 по московскому времени.
Также стоит отметить, что "быки" входят в лидирующую тройку чемпионата России. Они делят первое место с "Зенитом" и "Ростовом".
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|О
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|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
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|7
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|4
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|0
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|Партизан
|4
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|М
|О
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|4
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|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
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|4
|0
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|М
|О
|1
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