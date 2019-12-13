"Краснодар" отреагировал на вылет из Лиги Европы

Пресс-служба "Краснодара" опубликовала в твиттере заявление в связи с вылетом команды из еврокубков.

Напомним, что "быки" перед заключительным туром Лиги Европы имели шансы пробиться в плей-офф турнира. Для этого им нужно было в гостях обыграть "Хетафе". Однако испанская команда разгромила соперника со счётом 3:0.

"Всё! Не получилось. Говорим спасибо всем, кто поддерживал нас. А еврокубкам говорим: "До встречи!" - сказано в публикации.

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