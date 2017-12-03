"Краснодар" отыграл два мяча и вырвал победу у "Ахмата"

В матче 19-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле одержал волевую победу над "Ахматом". В первом тайме два мяча забили только гости. Отличились Антон Швец и Исмаэл. Но во второй половине "быки" сумели переломить ход встречи и одержали победу благодаря голам Федора Смолова, Павла Мамаева и Жоаозиньо. После этого матча "Краснодар" и "Ахмат" по-прежнему занимают пятое и седьмое места в Премьер-лиге.

"Краснодар" – "Ахмат" - 3:2 (0:2)

Голы: Швец, 29 - 0:1, Исмаэл, 36 - 0:2, Смолов, 52 - 1:2, Мамаев, 68 - 2:2, Жоаозиньо, 90+2 - 3:2

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Петров, Каборе (Вандерсон, 83), Газинский, Перейра, Мамаев (Жоаозиньо, 76), Классон, Смолов (Иван, 89).

"Ахмат": Гудиев, Анхель, Филипе Сампайо, Плиев, Семенов, Роши, Швец, Митришев (Раванелли, 83), Исмаэл, Лео Жаба (Мохаммади, 62), Уциев.

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