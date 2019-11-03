"Краснодар" отыгрался в матче с "Ростовом", забив два гола в компенсированное время

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"Краснодар" отыгрался в матче с "Ростовом", забив два гола в компенсированное время

В матче 15-го тура чемпионата России "Краснодара" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 2:2. Ростовский клуб забил два гола в первом тайме, отличился Алексей Ионов. "Быки" ушли от поражения благодаря голам Ивана Игнатьева и Уроша Спаича в компенсированное время.

"Ростов" вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. Отставание ростовчан от лидирующего "Зенита" составляет три очка. "Краснодар" остался на 4-й позиции, имея в активе 29 очков.

"Краснодар" – "Ростов" - 2:2 (0:2)
Голы: Ионов, 34 - 0:1, Ионов, 41 - 0:2, Игнатьев, 90+3 - 1:2, Спаич, 90+5 - 2:2

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Рамирес, Петров, Спайич, Ольссон (Уткин, 46), Вильена, Фернандеш (Намли, 72), Сулейманов, Ари, Берг (Игнатьев, 75).

"Ростов": Бабурин, Козлов, Чистяков, Чернов, Хаджикадунич, Попов (Зайнутдинов, 68), Глебов, Ионов, Еременко, Байрамян (Саплинов, 79), Шомуродов.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я уже говорил,что Валера - физрук?И сейчас скажу: Валера-физрук!

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