"Краснодар" отзаявил лучшего бомбардира команды
Фото: инстаграм Джона Кордобы/Автор неизвестен
"Краснодар" исключил из заявки на сезон колумбийского нападающего Джона Кордобу, сообщает "Матч ТВ".
По сведениям источника, футболист не успеет вернуться в строй до конца сезона. Таким образом, руководство "быков" приняло решение освободить легионерскую позицию.
28-летний Кордоба является лучшим бомбардиром "Краснодара". В 16 матчах он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
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