"Краснодар" отзаявил лучшего бомбардира команды

Теги краснодарджон кордоба

"Краснодар" отзаявил лучшего бомбардира команды

Фото: инстаграм Джона Кордобы/Автор неизвестен

"Краснодар" исключил из заявки на сезон колумбийского нападающего Джона Кордобу, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, футболист не успеет вернуться в строй до конца сезона. Таким образом, руководство "быков" приняло решение освободить легионерскую позицию.

28-летний Кордоба является лучшим бомбардиром "Краснодара". В 16 матчах он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Байер" запретил Азмуну тренироваться две недели. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" может заплатить 120 миллионов евро за хавбека "Вест Хэма"

"Манчестер Юнайтед" может заплатить 120 миллионов евро за хавбека "Вест Хэма"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов