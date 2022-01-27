"Краснодар" отзаявил лучшего бомбардира команды

Фото: инстаграм Джона Кордобы/Автор неизвестен

"Краснодар" исключил из заявки на сезон колумбийского нападающего Джона Кордобу, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, футболист не успеет вернуться в строй до конца сезона. Таким образом, руководство "быков" приняло решение освободить легионерскую позицию.

28-летний Кордоба является лучшим бомбардиром "Краснодара". В 16 матчах он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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