"Краснодар" отзаявил защитника Рамиреса

Левый защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес исключён из заявки команды на матчи РПЛ.

По всей видимости, эквадорца убрали из состава, чтобы освободить в нём место для другого легионера.

Напомним, что Рамирес серьёзно травмировал колено, из-за чего пропустит несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" собирается усилить фланг обороны Амбруазом Ойонго из "Монпелье".

Не пропустите: "Краснодар" вернул Сафонова в заявку на сезон РПЛ. | http://soccernews.ru