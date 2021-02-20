"Краснодар" отзаявил защитника Рамиреса

Теги краснодаркристиан рамирес

"Краснодар" отзаявил защитника Рамиреса

Левый защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес исключён из заявки команды на матчи РПЛ.

По всей видимости, эквадорца убрали из состава, чтобы освободить в нём место для другого легионера.

Напомним, что Рамирес серьёзно травмировал колено, из-за чего пропустит несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" собирается усилить фланг обороны Амбруазом Ойонго из "Монпелье".

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