"Краснодар" перехватил трансферную цель киевского "Динамо"

Форвард "Хатайспора" Аарон Бупендза перейдет в "Краснодар", утверждает FutbolArena.

Россияне смогли договорился о трансфере 24-летнего нападающего, опередив киевское "Динамо". По информации источника, за футболиста заплатят 8 миллионов евро. Также в соглашение включен ряд бонусов и процент от следующей продажи игрока.

Бупендза пополнит состав "быков" не сразу, а по окончании сезона 2020/2021.

В текущем чемпионате Турции Бупендза выходил в составе "Хатайспора" в 23 матчах. На его счету 18 мячей забитых голов, что делает его лучшим бомбардиром первенства.