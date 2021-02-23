"Краснодар" перехватил трансферную цель киевского "Динамо"

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"Краснодар" перехватил трансферную цель киевского "Динамо"Форвард "Хатайспора" Аарон Бупендза перейдет в  "Краснодар", утверждает FutbolArena.

Россияне смогли договорился о трансфере 24-летнего нападающего, опередив киевское "Динамо". По информации источника, за футболиста заплатят 8 миллионов евро. Также в соглашение включен ряд бонусов и процент от следующей продажи игрока.

Бупендза пополнит состав "быков" не сразу, а по окончании сезона 2020/2021.

В текущем чемпионате Турции Бупендза выходил в составе "Хатайспора" в 23 матчах. На его счету 18 мячей забитых голов, что делает его лучшим бомбардиром первенства.

Форвард имеет в активе 15 матчей сборной Габона, в которых он смог забить 3 мяча.

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