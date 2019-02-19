"Краснодар" перехватил трансферную цель "Зенита"
Защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев в ближайшее время станет игроком "Краснодара", сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации источника, клубы договорились о трансфере 21-летнего футболиста за пять миллионов евро. Ожидается, что о переходе будет объявлено уже сегодня.
Сам футболист заключит с "быками" долгосрочный контракт, детали которого пока неизвестны.
В гонке за перспективным фулбеком "Краснодар" опередил питерский "Зенит".
В текущем сезоне Скопинцев сыграл за "Ростов" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10