"Краснодар" перехватил трансферную цель "Зенита"

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"Краснодар" перехватил трансферную цель "Зенита"

Защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев в ближайшее время станет игроком "Краснодара", сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, клубы договорились о трансфере 21-летнего футболиста за пять миллионов евро. Ожидается, что о переходе будет объявлено уже сегодня.

Сам футболист заключит с "быками" долгосрочный контракт, детали которого пока неизвестны.

В гонке за перспективным фулбеком "Краснодар" опередил питерский "Зенит".

В текущем сезоне Скопинцев сыграл за "Ростов" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Лидер "Байера" пропустит ответный матч с "Краснодаром". | http://soccernews.ru

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