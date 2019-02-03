"Краснодар" переиграл клуб MLS в товарищеском матче

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"Краснодар" переиграл клуб MLS в товарищеском матче

"Краснодар" обыграл клуб MLS "Нью-Инглэнд Революшн" в заключительном матче на зимних подготовительных сборах.

В составе победителей дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов.

"Краснодар" - "Нью-Инглэнд Революшн" - 2:0.

Голы: Сулейманов, 49 - 1:0, Сулейманов, 77 - 2:0.

Сегодня "Краснодар" также встретится со шведским "Мальме". Начало игры - в 18:00 мск.

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