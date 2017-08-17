"Краснодар" перестрелял "Црвену Звезду" в первом матче квалификации Лиги Европы

Первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы "Краснодар" проводил в родных стенах против сербской "Црвены Звезды". Команда Игоря Шалимова называлась фаворитом данного противостояния, однако легкой прогулки в стане "быков" никто не ждал. Лидер сербской Суперлиги в текущем сезоне демонстрирует великолепную игру, поэтому россиян ожидал сложный поединок.

На правах хозяев "Краснодар" вел игру со стартового свистка и, в общем-то, забил довольно быстрый гол. В ходе одной из атак Ристич добежал почти до линии штрафной, а затем нанес хлесткий диагональный удар по воротам. Мяч полетел точно в дальний нижний угол. Борян в падении отразил мяч в сторону, однако защитники оставили одного Игнатьева, который четко сыграл на добивании – 1:0.

Гости оказались не из робкого десятка и смогли ответить уже через пять минут. Срнич подхватил мяч, чуть продвинулся вперед, а затем нанес плотный удар по воротам, не встретив сопротивления. Мяч полетел под перекладину, потому Синицын с трудом отразил сферу перед собой. В пределах штрафной после этого за мяч зацепился Боакье, который попытался нанести новый удар, но он не получился.

Впрочем, на этом гости не успокоились и продолжали беспокоить оборону "Краснодара". В одной из атак хозяева едва не ошиблись в пользу соперника, когда мяч, попав в Мартыновича, прокатился в считанных сантиметрах от стойки.

"Быки" же до перерыва могли забить еще. Ристич от дуги штрафной закручивал мяч в девятку, но Борян выручил свою команду.

Вторая же половина матча началась для "Краснодара" просто идеально. В первой же атаке команде Игоря Шалимова удалось развить успех. После розыгрыша мяча в центре поля хозяева отправились в атаку через левый фланг, по которому прошла передача на ход Рамиресу. Кристиан затем исполнил заброс в центр штрафной соперника, где защитники оставили одного Классона. Виктор пробил по воротам ногой в падении, но все равно удар получился очень удачным. Голкипер среагировал на эпизод, но не достал толком мяч, и тот полетел в створ под дальнюю штангу – 2:0.

Но сербы не пали духом. Вскоре они ответили просто убойным моментом, в котором Синицину пришлось демонстрировать все свое мастерство. Прошла у гостей проникающая передача на левую сторону штрафной краснодарцев, куда ворвался Анджелкович. Душан вырвался на оперативный простор, после чего отлично прострелил вдоль ворот. Боакье замыкал эту передачу прямо из вратарской, однако Синицын успел сместиться и отбил мяч ногой.

Но на 57-й минуте "быкам" не смог помочь и вратарь. Атаку сербов начал Радоньич, который с левого фланга адресовал пас на Срнича. Тот выстрелил из-за пределов штрафной и мяч полетел точно в дальний нижний угол. Синицын пытался достать сферу, но сделать это не сумел – 2:1.

Дальше опасные моменты посыпались как из рога изобилия. Уже через две минуты "Краснодар" обязан был снова вести в счете в два мяча, но судейская бригада не заметила чистый гол. Ристич получив мяч в 25-ти метрах от ворот, пробил без раздумий. Мяч ударился о перекладину и на полметра пересек линию ворот, после чего вылетел в поле. Ни боковой арбитр, ни главный, взятия ворот не заметили, и игра была продолжена.

Хозяева продолжили атаковать и, загубив пару отличнейших моментов забить, все же добились своего. Мамаев от углового флажка забросил мяч на линию штрафной, откуда оказавшийся в одиночестве Петров, прицельно пробил по воротам. Мяч влетел в сетку точно под ближнюю штангу – 3:1.

Однако забив, "Краснодар" тут же позволив гостям собраться с силами и снова свести преимущество "быков" до минимума. После ввода мяча в игру из аута прошла передача на правую сторону штрафной, куда ворвался Срнич, опередив Гранквиста. Затем от лицевой Славолюб прострелил на линию вратарской, а Пешич первым же касанием вогнал снаряд в сетку – 3:2.

До конца матча команды обменялись голевыми эпизодами. У хозяев мог забить Гранквист, но пробил головой выше перекладины. А в самой концовке матча ошибка Синицына едва не стоила хозяевам победы, но Пешич в створ не попал.

"Краснодар" мог выиграть этот с более крупным счетом, но довольствовался минимальным перевесом. Теперь в Белграде "быкам" предстоит удержать добытое преимущество.

"Краснодар" – "Црвена Звезда" – 3:2

Голы: Игнатьев, 20 – 1:0. Классон, 46 – 2:0. Срнич, 57 – 2:1. Петров, 66 – 3:1. Пешич, 71 – 3:2.

"Краснодар": Синицын, Ристич, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Газинский, Мамаев (Жигулев, 70), Классон (Сулейманов, 78), Вандерсон, Игнатьев (Смолов, 66).

"Црвена Звезда": Борян, Анджелкович (Гобелич, 78), Савич, Бабич (Пешич, 70), Стойкович, Ле Таллек, Дональд, Канга, Срнич, Радоньич (Милич, 66), Боакье.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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