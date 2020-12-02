"Краснодар" - первый российский клуб, одержавший победу в текущем сезоне еврокубков

В 5-м туре групповой стадии Лиги Чемпионов "Краснодар" переиграл "Ренн" (1:0).

Таким образом, "Краснодар" стал первым российским клубом, победившим в текущем сезоне еврокубков. До этого в 17 играх клубы РПЛ не одержали ни одной победы.

Напомним, что благодаря победе "Краснодар" гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы.

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