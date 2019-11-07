"Краснодар" планирует избавиться от четырёх легионеров

Теги краснодаркристиан рамиресюнес намликайо панталеаойон гудни фьолусон

"Краснодар" планирует избавиться от четырёх легионеров

"Краснодар" во время зимнего трансферного окна может расстаться с четырьмя футболистами, сообщают российские СМИ.

"Быки" намерены выставить на продажу Кристиана РамиресаЮнеса НамлиКайо Панталеао и Йона Гудни Фьолусона.

Агенты вышеуказанных игроков уже получили разрешение вести переговоры с другими клубами.

Причиной такого решения "Краснодара" указываются грядущие изменения лимита на легионеров в РПЛ.

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