"Краснодар" планирует избавиться от четырёх легионеров
"Краснодар" во время зимнего трансферного окна может расстаться с четырьмя футболистами, сообщают российские СМИ.
"Быки" намерены выставить на продажу Кристиана Рамиреса, Юнеса Намли, Кайо Панталеао и Йона Гудни Фьолусона.
Агенты вышеуказанных игроков уже получили разрешение вести переговоры с другими клубами.
Причиной такого решения "Краснодара" указываются грядущие изменения лимита на легионеров в РПЛ.
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