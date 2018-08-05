"Краснодар" планирует подписать защитника

"Краснодар" планирует подписать еще одного защитника, информирует Чемпионат.

Об этом, как информирует источник, сообщил лично главный тренер "быков" Олег Фоменко. В частности, 46-летний специалист заявил: "Конечно, "Краснодар" еще усилится. По-моему, период заявок заканчивается 31-го августа. Работа в этом направлении ведется. Ищем еще одного защитника".

Напомним, вчера "Краснодар" обыграл "Урал". | soccernews.ru