"Краснодар" планирует приобрести центрального защитника

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"Краснодар" планирует приобрести центрального защитникаКомментатор Нобель Арустамян рассказал о планах "Краснодара" приобрести центрального защитника.

"У "Краснодара" есть проблема с центральным защитником. Мы все знаем, что Гранквист, скорее всего, команду летом покинет, и нужен будет новый столп обороны.

Есть две фамилии, которые интересны клубу и по которым ведется определенная работа. Первый вариант пока менее реалистичен — мексиканец из "Порту" Диего Рейес. У него контракт истекает через полгода, и идут переговоры по этому футболисту. Это попытка прощупать почву.

Другой игрок — Бартош Саламон из сборной Польши и клуба СПАЛ. Трансфер поляка принадлежит "Кальяри". Здесь более серьезные переговоры между "Краснодаром" и агентами футболиста. Вполне возможно, что будет даже не летний трансфер, а зимний. Сумма выкупа адекватная для российского рынка", – сказал Арустамян.

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