"Краснодар" победил норвежский клуб в товарищеском матче
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
"Краснодар" в товарищеском матче добился победы над норвежской "Волеренгой" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил Эдуард Сперцян.
"Краснодар" (Россия) — "Волеренга" (Норвегия) — 1:0 (1:0)
Гол: Сперцян, 43 - 1:0
"Краснодар": Сафонов, Чернов (Рамирес 18), Сорокин (Мартынович 46), Кайо (Бородин 46), Петров (Кривцов 46), Крыховяк (Якимов 69), Черников (Волков 77), Сперцян (Ионов 46), Классон (Кабелла 46), Вандерсон (Манелов 69), Бутхейм (Ильин 46).
"Краснодар", набрав в 18 турах 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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