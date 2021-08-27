"Краснодар" победил "Рубин" в матче РПЛ

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле обыграл "Рубин" со счетом 2:0.

Победу краснодарскому клубу принесли голы Алексея Ионова и Джона Кордобы.

"Краснодар", набрав девять очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Рубин" с 11 очками остался на пятой позиции.

"Краснодар" Краснодар – "Рубин" Казань - 2:0 (2:0)

Голы: Ионов, 12 - 1:0, Кордоба, 36 - 2:0

"Краснодар": Сафонов, Петров, Сорокин, Панталеао, Рамирес, Ионов, Крыховяк, Газинский (Сперцян, 66), Кабелла, Классон, Кордоба (Ильин, 85).

"Рубин": Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Евтич (Сайто, 60), Хван Ин Бом (Мусаев, 75), Абильгор, Хакшабанович, Бакаев, Костюков (Игнатьев, 28).

Не пропустите: "Урал" и "Ростов" поделили очки в 6-м туре РПЛ. | http://soccernews.ru