"Краснодар" победил "Рубин" в матче РПЛ
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле обыграл "Рубин" со счетом 2:0.
Победу краснодарскому клубу принесли голы Алексея Ионова и Джона Кордобы.
"Краснодар", набрав девять очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Рубин" с 11 очками остался на пятой позиции.
"Краснодар" Краснодар – "Рубин" Казань - 2:0 (2:0)
Голы: Ионов, 12 - 1:0, Кордоба, 36 - 2:0
"Краснодар": Сафонов, Петров, Сорокин, Панталеао, Рамирес, Ионов, Крыховяк, Газинский (Сперцян, 66), Кабелла, Классон, Кордоба (Ильин, 85).
"Рубин": Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Евтич (Сайто, 60), Хван Ин Бом (Мусаев, 75), Абильгор, Хакшабанович, Бакаев, Костюков (Игнатьев, 28).
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