"Краснодар" победил "Сочи" в матче РПЛ

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на выезде победил "Сочи" со счетом 2:1.

Победу гостям принес дубль Виктора Классона. В составе хозяев отличился Матео Кассьерра.

"Краснодар", набрав 28 очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" с 28 очками опустился на четвертую позицию.

"Сочи" – "Краснодар" - 1:2 (1:1)

Голы: Кассьерра, 19 - 1:0, Классон, 23 (с пенальти) - 1:1, Классон, 52 - 1:2

"Сочи": Адамов, Маргасов, Юрганов, Родригао, Прохин, Заика (Жоаозиньо, 68), Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Ангбан, 74), Юсупов (Барсов, 74), Кассьерра (Попов, 84).

"Краснодар":– Сафонов, Петров, Сорокин, Панталеао, Рамирес (Чернов, 60), Ионов (Спайич, 89), Крыховяк, Классон, Черников, Сперцян (Рейхмен, 90), Ильин (Вильена, 74).

Удаление: Крыховяк (86).

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