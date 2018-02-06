"Краснодар" победил "Стремсгодсет" в товарищеском матче

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"Краснодар" победил "Стремсгодсет" в товарищеском матче
В товарищеском матче "Краснодар" добился победы над норвежским "Стремсгодсетом". Победу "быкам" принесли голы полузащитника Вандерсона и нападающего Федора Смолова.

"Краснодар" - "Стремсгодсет" - 2:1 (2:1)

Голы: Андерсен, 5 - 0:1, Вандерсон, 30 - 1:1, Смолов, 42 (с пенальти) - 2:1

"Краснодар": Крицюк, Шишкин, Гранквист, Грицаенко (Мартынович, 79), Мамаев, Каборе (Янбаев, 64), Петров, Перейра, Классон, Вандерсон Масиэл, Смолов (Жоаузиньо, 64).

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