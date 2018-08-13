"Краснодар" под занавес матча вырвал победу у "Уфы"

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"Краснодар" под занавес матча вырвал победу у "Уфы"В рамках 3-го тура РФПЛ "Краснодар" в гостях одержал минимальную победу над "Уфой".

"Уфа" - "Краснодар" - 0:1

Гол: Вандерсон, 86 - 0:1.

"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко (Фатаи, 89), Недельчару, Аликин, Йокич, Карп, Обляков (Кротов, 68), Пауревич, Ванек (Засеев, 74), Игбун.

"Краснодар": Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра (Вандерсон, 46), Мамаев (Жигулев, 75), Игнатьев (Ари, 69), Клаэссон.

Удаление: Рамирес, 90+3.

Напомним, "Краснодар" назвал капитана и вице-капитанов команды на новый сезон. | soccernews.ru

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