"Краснодар" поддержал своего травмированного полузащитника Классона
"Краснодар" в твиттере поддержал своего игрока Виктора Классона, который вчера, 10 июня, был травмирован, выступая за сборную Швеции с Испанией (0:3).
"Грустная весть пришла из стана сборной Швеции. В матче с Испанией повреждение получил Виктор Классон. Пока не завершены все диагностические мероприятия степень серьезности травмы не ясна. Мы желаем Виктору скорейшего выздоровления!", - говорится в сообщении клуба.
27-летний швед повредил колено после столкновения с Жорди Альбой. Сегодня, 11 июня, Классон пройдет обследование.
Игрок в минувшем сезоне участвовал в 42 матчах за "Краснодар", отметившись 15 голами и 10 ассистами.
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