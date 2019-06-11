"Краснодар" поддержал своего травмированного полузащитника Классона

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"Краснодар" поддержал своего травмированного полузащитника Классона

"Краснодар" в твиттере поддержал своего игрока Виктора Классона, который вчера, 10 июня, был травмирован, выступая за сборную Швеции с Испанией (0:3).

"Грустная весть пришла из стана сборной Швеции. В матче с Испанией повреждение получил Виктор Классон. Пока не завершены все диагностические мероприятия степень серьезности травмы не ясна. Мы желаем Виктору скорейшего выздоровления!", - говорится в сообщении клуба.

27-летний швед повредил колено после столкновения с Жорди Альбой​. Сегодня, 11 июня, Классон пройдет обследование.

Игрок в минувшем сезоне участвовал в 42 матчах за "Краснодар", отметившись 15 голами и 10 ассистами.

Не пропустите: Тренер сборной Швеции - о травме Классона: "Пока известно лишь то, что у него что-то с коленом" | http://soccernews.ru
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