"Краснодар" поддержал травмированного Газинского
Вчера, 3 июня, сборная России обыграла "Чертаново" (6:0). В этом матче был травмирован полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский. Краснодарский клуб в твиттере написал слова поддержки футболисту.
"Юра! Выздоравливай! Юрий Газинский сегодня покинет расположение сборной России после того, как накануне получил повреждение в товарищеском матче Газинский не сыграет в матчах квалификации Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Мы желаем Юрию скорейшего выздоровления!" - говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне РПЛ футболист участвовал в 28 матчах, отметившись 2 голами и 8 ассистами.
Не пропустите: Газинский покинул расположение сборной России| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20