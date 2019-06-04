"Краснодар" поддержал травмированного Газинского

Вчера, 3 июня, сборная России обыграла "Чертаново" (6:0). В этом матче был травмирован полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский. Краснодарский клуб в твиттере написал слова поддержки футболисту.

"Юра! Выздоравливай! Юрий Газинский сегодня покинет расположение сборной России после того, как накануне получил повреждение в товарищеском матче Газинский не сыграет в матчах квалификации Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Мы желаем Юрию скорейшего выздоровления!" - говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне РПЛ футболист участвовал в 28 матчах, отметившись 2 голами и 8 ассистами.

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