"Краснодар" подписал 34-летнего вратаря

"Краснодар" объявил о переходе бывшего голкипера "Ахмата" Евгения Городова.

34-летний футболист этим летом стал свободным агентом, поэтому присоединился к "быкам" бесплатно.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до 31 мая 2022 года.

Стоит отметить, что ранее Городов уже выступал за "Краснодар" с 2011 по 2013 год.

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