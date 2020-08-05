"Краснодар" подписал 34-летнего вратаря

Теги краснодаревгений городовтрансферы

"Краснодар" подписал 34-летнего вратаря

"Краснодар" объявил о переходе бывшего голкипера "Ахмата" Евгения Городова.

34-летний футболист этим летом стал свободным агентом, поэтому присоединился к "быкам" бесплатно.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до 31 мая 2022 года.

Стоит отметить, что ранее Городов уже выступал за "Краснодар" с 2011 по 2013 год.

Не пропустите: Жоаозиньо может вернуться в "Краснодар". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Фарфан покинул "Локомотив"

Официально: Фарфан покинул "Локомотив"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов