"Краснодар" подписал экс-защитника ЦСКА

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"Краснодар" подписал экс-защитника ЦСКА

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Ивана Таранова.

32-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с "быками" контракт до лета 2019 года.

Стоит отметить, что Таранов почти всю свою карьеру провёл в двух клубах - ЦСКА (2003-2008) и "Крыльях Советов" (2008-2018). Сыграл 1 матч за вторую сборную России.

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