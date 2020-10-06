"Краснодар" подписал форварда московского "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" Евгений Марков перешел в "Краснодар", сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал контракт с "Краснодаром" до 31 мая 2022 года.

26-летний Марков выступал за "Динамо" с 2018 года, провел за клуб 30 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Сдавался в аренду "Рубину". Ранее играл за "Зенит", "Енисей" и "Тосно".

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