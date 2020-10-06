"Краснодар" подписал форварда московского "Динамо"
Нападающий московского "Динамо" Евгений Марков перешел в "Краснодар", сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал контракт с "Краснодаром" до 31 мая 2022 года.
26-летний Марков выступал за "Динамо" с 2018 года, провел за клуб 30 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Сдавался в аренду "Рубину". Ранее играл за "Зенит", "Енисей" и "Тосно".
Не пропустите: "Краснодар" объявил о переходе Чернова из "Ростова". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Основной игрок "Локомотива" заразился коронавирусом
-
ПСВ усилился полузащитником "Баварии"
-
В "Локомотиве" рассказали о несостоявшемся переходе Манджукича
-
"Метц" назвал "Спартаку" цену на защитника Сантонза
-
"Краснодар" подписал форварда московского "Динамо"
-
Агент Мижигурскис рассказал, чем занимается в "Спартаке" жена Федуна
-
"Бавария" усилилась португальским талантом
-
"Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов
-
"Челси" отдал летнего новичка команды в аренду "Порту"
-
Кьеза выбрал игровой номер в "Ювентусе"
-
Семь игроков "Интера" покинули команду
-
В "Уфе" опровергли отставку главного тренера Евсеева
-
"Порту" намерен арендовать Джесси Лингарда
-
Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Зе Луиша
-
Смольников: "Сборная России - талантливая команда, которая способна добиваться результатов"
-
Исмаэль основной кандидат на пост главного тренера "Динамо"
-
"Краснодар" объявил о переходе Чернова из "Ростова"
-
Федун заявил о спланированном давлении на "Спартак" после матча с "Зенитом"
-
Перенесший операцию на крестообразных связках Глушенков приступил к работе с мячом
-
Экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш стал игроком "Локомотива"