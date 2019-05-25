Краснодар подписал футболиста уровня ЛЧ, но станет ли он основным в клубе? Все, что нужно знать о Юнесе Намли

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Краснодар подписал футболиста уровня ЛЧ, но станет ли он основным в клубе? Все, что нужно знать о Юнесе Намли

Вчера редакция Soccernews рассказывала о первом летнем трансфере "Краснодара" – бразильском опорном полузащитнике из клуба "Санта Клара" Кайо Панталеао. В прошлом материале мы описали футболиста с точки зрения игровых характеристик, но уткнулись в то, что его возможную роль на футбольном поле анализировать очень рано, поскольку (а) через несколько дней к "быкам" примкнул еще один центральный полузащитник Юнес Намли, и кроме того (б) "Краснодар" все еще имеет возможность работать над усилением центра поля. Говорить сегодня мы будем именно о Намли, так как этот парень даже заочно может считаться крепкой фигурой в РПЛ и входить в разряд "усилений для чемпионата". Во всем остальном разберемся подробней.

Если сравнивать Панталеау и Намли, то первое, что бросается в глаза – трансферная стоимость. Если за первого пришлось платить в 10 раз больше, чем его реальная трансферная стоимость (300 тыс. евро по данным Transfermarkt), то второй оказался дешевле своей оценочной стоимости и дешевле Панталеау – 2 млн евро. Однако, сопоставима ли трансферная стоимость с уровнем игры? Юнес Намли имеет полностью марокканские корни, но родился и вырос он в Дании. Как и многие футболисты, Юнес использовал футбол в качестве социальной лестницы. Будущий полузащитник родился в не самом благоприятном районе Копенгагена, где помимо африканцев жили представители Балканского полуострова и многих стран ближнего Востока. Естественно, денег на полноценные занятия футболом не было, но на помощь всегда приходила улица, поскольку в его многонациональном районе футбол ценился. В интервью нидерландским СМИ Намли часто упоминал, что с детства смотрел за игрой Роналдиньо и Зидана, а потом выходил во двор и пытался повторить то, что делали эти легенды.

Изучая биография Юнеса Намли, можно сделать вывод, что в России о нем так никто и не узнал бы! До 15 лет парень не имел никакого футбольного образования и выступал лишь на уровне городских соревнований за сборную своего района. Но именно там его и заметили. Намли часто вспоминал, что после одного из ярких выступлений он имел честь говорить с представителями ведущих клубов Дании, но когда они узнавали его биографию и условия жизни, желание вести дальнейшие переговоры сразу пропадало. В итоге Намли все же забрали, но во вторую лигу в клуб "Гладсаксе". Именно там он впервые дебютировал на профессиональном уровне, и именно оттуда отправился в свое первое путешествие по футбольной Европе. Зимой 2015 года его заметил голландский "Херенвен". Ожидалось, что не самый слабый клуб Эредивизи станет новым трамплином для игрока, и начало действительно получилось очень даже неплохим. Но дальше дело не пошло, ведь во время тренерской чехарды (если проще – постоянной текучки) кадров в 2015 – 2016 годах он перестал попадать в состав и не мог получить внятного ответа почему. Сам игрок не раз упоминал, что на тестах по физподготовке и на тренировках Намли был в числе лучших, но проявить талант на поле ему так и не удалось. Очевидно, что в такой ситуации молодому игроку нужно было искать другие варианты для продолжения карьеры. На горизонте возник "Зволле".

"Зволле" исторически считается слабее "Херенвена", так что попадание в стартовый состав считалось уделом желания самого игрока, и Намли своей работой сразу же заслужил играть в основе. В первом же сезоне полузащитник отметился 5 голами и 6 результативными передачами в 31 игре, но при этом его позиция на поле немного отличалась от нынешней. По началу его использовали не в центре поля, а на флангах, в первую очередь справа. Юнес буквально взорвался в новой для себя позиции и продемонстрировал многие таланты. В первую очередь, он был опасен за счет своих ключевых передач, коих насчитывалось в среднем 2,7 за матч (данные WhoScored). На тот момент этот показатель был пятым в лиге. Еще одной сильной стороной Намли стали удары из-за штрафной площади: средний показатель 3,2 выстрела за матч не был невероятно эффективным в плане попадания в створ, но это не отменяет того факта, что показатель считался лучшим в "Зволле" и держался в десятке Эредивизи. Уже на основе этого можно сделать несколько фундаментальных выводов: (а) Намли хорош в атакующих действиях и способен поддерживать атаки, будучи постоянно готовым как выдать острый пас, так и пальнуть из дальней дистанции при отсутствии должной опеки; (б) характеристики Намли намекают, что он является прямой заменой для Маурисио Перейры.

Внимательные читатели заметят: "Но ведь Намли заявлен как центральный полузащитник, а не как фланговый?". Все верно, но эта позиция пришла в активную жизнь марокканского датчанина немного позже. Все изменил легендарный в прошлом центральный защитник, а теперь начинающий тренер Яп Стам. Он стал главным тренером "Зволле" в декабре 2018 года, сменил тактические настройки и перевел Намли в центр поля на постоянной основе. С тех пор футболист пережил еще один рывок в карьере. После не самой эффективной первой части сезона, где нашлось место всего 2 результативным действиям, Юнес отметился 3 мячами и 6 голевыми передачами, параллельно открывая для публики новые таланты. В первую очередь, все узнали, что Намли – отличный распасовщик, который способен выдавать по 50 передач за матч в центре поля, находясь под постоянным прессингом.

После нового опыта Юнес Намли заявлял, что ему комфортно в этой роли, и для максимально комфортного нахождения на поле ему нужно постоянно контролировать игровой снаряд и вести игру. Важно, что именно на этом и построен футбол "Краснодара". В текущем (если угодно, уже почти прошедшем) сезоне команда Мурада Мусаева стала лучшей в РПЛ по среднему проценту владения мячом – 58,1%. При этом всем футболист все еще сохраняет в себе задатки крайнего полузащитника, что делает его невероятно универсальным – Намли может взять мяч, сыграть в стенку с партнером в центре поля, выйти из-под прессинга и убежать в быстрый прорыв, где открываются возможности для разрезных передач (по итогам сезона у него одни из лучших показателей в лиге по точности и частоте этого компонента), открываний "под пушку" с дальней дистанции и поддержки атаки вторым темпом. Немаловажным аспектом являются стандарты – в "Зволле" он сразу же стал штатным исполнителем штрафных и угловых, и за 2 сезона успел отметится более, чем 5 результативными действиями после стандартных ситуаций. Это еще раз подтверждает тот факт, что у Мусаева будет футболист, который возьмет на себя функции Перейры.

Возвращаясь к вопросу роли Панталеао на поле, стоит сказать, что Намли – куда больший претендент на попадание в стартовый состав, ведь его характеристики вполне подходят под уровень Лиги Чемпионов. Если "Краснодар" не докупит игроков в центр поля, то основной треугольник скорее всего будет выглядеть так – Газинский снизу, а над ним Ольссон и Намли. Хотя посмотрим! Возможно, у Мусаева особый взгляд на этот счет.

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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