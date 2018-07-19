"Краснодар" подписал хавбека сборной Перу

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"Краснодар" подписал хавбека сборной Перу

Хавбек "Сан-Паулу" Кристиан Куэва перешел в "Краснодар".

Как сообщает официальный сайт клуба, перуанец заключил с "черно-зелеными" четырехлетнее соглашение.

Отмечается, что Куэва отправился в Австрию на сбор команды.

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