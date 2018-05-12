"Краснодар" подписал хавбека "Уфы"

Теги уфакраснодардмитрий стоцкий

"Краснодар" подписал хавбека "Уфы""Краснодар" достиг договоренности с "Уфой" о трансфере 28-летнего полузащитника Дмитрия Стоцкого.

В субботу об этом сообщает официальный сайт "быков".

"В настоящее время все детали перехода Дмитрия Стоцкого из "Уфы" в "Краснодар" согласованы. После окончания текущего сезона футболист пройдет медицинское обследование и подпишет с черно-зеленым клубом личный контракт", - сказали в клубе.

В нынешнем чемпионате России Стоцкий провел 28 матчей, в которых записал на свой счет три гола и восемь голевых передач.

Читайте: Хавбек "Уфы" может перейти в "Краснодар" за два миллиона евро | http://soccernews.ru

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