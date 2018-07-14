"Краснодар" подписал опытного защитника

Защитник Николай Марков стал игроком "Краснодара", сообщает официальный сайт клуба.

33-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с "быками" однолетний контракт.

Последним клубом бека была "Кубань", цвета которой он защищал с 2016 по 2018 год.

Напомним, что Марков уже выступал за "Краснодар" с 2010 по 2016 год.

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