"Краснодар" подписал полузащитника "Зволле" Намли

Сегодня, 22 мая, хавбек "Зволле" Юнес Намли официально стал игроком "Краснодара", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение 24-летнего датчанина рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что игрока также хотят купить "Аякс" и "Фейенорд".

Всего за голландский клуб Намли сыграл 72 матча, отметившись 11 голами и 18 результативными передачами.

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