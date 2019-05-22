"Краснодар" подписал полузащитника "Зволле" Намли

Теги краснодарзволлетрансферы

"Краснодар" подписал полузащитника "Зволле" Намли

Сегодня, 22 мая, хавбек "Зволле" Юнес Намли официально стал игроком "Краснодара", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение 24-летнего датчанина рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что игрока также хотят купить "Аякс" и "Фейенорд".

Всего за голландский клуб Намли сыграл 72 матча, отметившись 11 голами и 18 результативными передачами.

Не пропустите: "Краснодар" близок к покупке датского полузащитника| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Наставник "Марселя" Гарсия по окончании сезона покинет клуб

Наставник "Марселя" Гарсия по окончании сезона покинет клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов