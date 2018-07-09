"Краснодар" подписал "русского Лукаку"

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"Краснодар" подписал "русского Лукаку"

"Краснодар" подписал форварда "Волгаря" Германа Онугху, которого называют "русским Лукаку".

22-летний россиянин нигерийского происхождения заключил с "быками" четырёхлетний контракт.

Онугха выступал за "Волгарь" с февраля текущего года, сыграл 10 матчей и забил 3 гола.

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