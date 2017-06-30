"Краснодар" подписал сербского хавбека

Полузащитник "Црвены Звезды" Михайло Ристич перешел в "Краснодар", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с "быками" до лета 2022 года.

21-летний Ристич выступал за "Црвену Звезду" с 2013 года, провел за клуб 91 матч и забил 7 голов. За сборную Сербии сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,75 миллионов евро.

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