"Краснодар" подписал вингера "Сан-Паулу"
"Краснодар" подписал вингера "Сан-Паулу" Кристиана Куэву, информирует Globo.
По сведениям источника, трансфер 26-летнего игрока "трехцветных" обойдется "быкам" в 8 миллионов евро. Эта сумма, по договоренности сторон, будет выплачена частями. Еще два миллиона евро за перуанца бразильский клуб может получить в виде всевозможных бонусов.
Напомним, "Краснодар" подписал бывшего защитника ЦСКА. | soccernews.ru
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