"Краснодар" подписал вингера "Сан-Паулу" Кристиана Куэву, информирует Globo.

По сведениям источника, трансфер 26-летнего игрока "трехцветных" обойдется "быкам" в 8 миллионов евро. Эта сумма, по договоренности сторон, будет выплачена частями. Еще два миллиона евро за перуанца бразильский клуб может получить в виде всевозможных бонусов.

Напомним, "Краснодар" подписал бывшего защитника ЦСКА. | soccernews.ru