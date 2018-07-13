"Краснодар" подписал вингера "Сан-Паулу"

Теги сан-паулукраснодаркристиан куэва

"Краснодар" подписал вингера "Сан-Паулу""Краснодар" подписал вингера "Сан-ПаулуКристиана Куэву, информирует Globo.

По сведениям источника, трансфер 26-летнего игрока "трехцветных" обойдется "быкам" в 8 миллионов евро. Эта сумма, по договоренности сторон, будет выплачена частями. Еще два миллиона евро за перуанца бразильский клуб может получить в виде всевозможных бонусов.

Напомним, "Краснодар" подписал бывшего защитника ЦСКА. | soccernews.ru

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