"Краснодар" подписал защитника "Депортиво"

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"Краснодар" подписал защитника "Депортиво"

Защитник "Депортиво" Сидней стал игроком "Краснодара".

Как сообщает официальный сайт клуба, 28-летний бразилец присоединился к команде на сбор, который проходит в Австрии.

После возвращения в Россию Сидней пройдет медобследование и заключит с клубом контракт.

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