"Краснодар" подпишет хавбека "Уфы"

Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий перейдет в "Краснодар", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, сделка будет завершена в течение недели. Сумма трансфера составит около 1,5 миллиона евро.

В этом сезоне 28-летний Стоцкий провел 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач.

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