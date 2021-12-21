"Краснодар" подпишет нападающего "Буде-Глимт"
Фото: твиттер Фабрицио Романо
Форвард норвежского клуба "Буде-Глимт" Эрик Ботхейм близок к трансферу в клуб российской премьер-лиги, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, "Краснодар" уже договорился о личном контракте с 21-летним нападающим. Отмечается, что Ботхейм пройдет медицинское обследование в ближайшее время.
Сообщается, что клубам останется согласовать заключительные детали сделки.
В прошедшем сезоне Ботхейм сыграл 32 матча, в которых забил 15 голов и отдал 4 ассиста.
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