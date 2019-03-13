"Краснодар" подпишет новый контракт со звездой команды

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"Краснодар" подпишет новый контракт со звездой команды

"Краснодар" предложил нападающему команды Ари новый контракт на год.

Нынешний контракт заканчивается этим летом.

На данный момент известно, что договоренность почти достигнута, однако сторонам необходимо обсудить некоторые моменты.

В контракте также прописана опция продления на сезон, а оклад футболиста останется прежним.

В нынешнем сезоне Ари участвовал в 17 матчах, отметившись 9 голами и 5 ассистами. 

"Краснодар" занимает 5 место турнирной таблицы чемпионата России, отставая от лидирующего "Зенита" на 5 очков.

Тренер "Краснодара" ярко высказался о ситуации с отправленным в дубль Игнатьевым| http://soccernews.ru

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