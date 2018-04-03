"Краснодар" подтвердил назначение Мусаева

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"Краснодар" подтвердил назначение Мусаева

"Краснодар" на своём официальном сайте подтвердил назначение Мурада Мусаева.

34-летний специалист, ранее возглавлявший молодёжную команду "быков", стал исполняющим обязанности главного тренера.

Напомним, что вчера "Краснодар" отправил в отставку Игоря Шалимова.

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